Muharrem İnce'nin köyünde Erdoğan'ın oyları Kılıçdaroğlu'nu üçe katladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin devamında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor." dediği belirtildi.