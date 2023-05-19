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Seçim

Muharrem İnce'nin köyünde Erdoğan'ın oyları Kılıçdaroğlu'nu üçe katladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce’nin Yalova'daki köyünde vatandaşlar ezici bir farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan, Elmalık köyünde oyların yüzde 67,73’ünü alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,5 oy aldı.

15:15 . 19/05/2023 Cuma
IHA
Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin köyünde vatandaşlar tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı. Köyde kurulan 5 sandıkta toplam 980 oy alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık üç kat fark attı. Köyde oyların yüzde 67.73’ünü Erdoğan alırken, Kılıçdaroğlu ise 322 oyla yüzde 22,5’te kaldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen köylülerinden 57 oy aldı. Elmalık’ta Sinan Oğan’a ise 88 oy çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin devamında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor." dediği belirtildi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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