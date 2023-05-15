Nedim Şener Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi: Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor

Gazeteci Nedim Şener tvnet yayınında, dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamalarını değerlendirdi.
Türkiye dün gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleriyle büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü, cumhurbaşkanlığı yarışında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi açık ara önde götürmesi takip etti. Türkiye kararını 28 Mayıs'ta, seçimin ikinci turunda verecek. Seçmen sonuçları Anadolu Ajansı ve YSK'nın açıklamalarından takip ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın simülasyona bel bağlayarak açıklamalar yapması, siyasetin gündemine düştü.
"Simülasyona göre öyle"
Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor
tvnet yayınında konuşan gazeteci Nedim Şener, Yavaş ve İmamoğlu'nun dünkü açıklamalarını değerlendirdi. Algoritmaya yüklenen verilere göre alınan çıktı sonucunda cumhurbaşkanı belirlediklerini söyleyen Şener, Yavaş ve İmamoğlu'nun tutumunu lunapark oyuncaklarına benzetti. Şener, "Lunaparklarda uzay araçları vardır. Siz içeride bağırırsınız, dışarıdan bakan ne olduğunu bilmez sadece bağırmanızı duyar. İçerideki ekran size uzay boşluğunda gittiğinizi hissettirir. Kötü olan orada gördüğün simülasyonu gerçekmiş gibi anlatmak." şeklinde konuştu.