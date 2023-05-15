Nedim Şener Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi: Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklamalara değinen Çelik "Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır" dedi. Çelik "Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" ifadelerini kullandı.