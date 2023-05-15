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Nedim Şener Yavaş ve İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendirdi: Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçları hakkında simülasyon verilerine dayanarak açıklama yapan İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş'ın konuşmalarını tvnet yayınında değerlendiren gazeteci Nedim Şener, muhalefetin simülasyonda halüsinasyon yaşadığını söyledi. Şener, "Mansur Yavaş simülasyona göre Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı çıktığını söylüyor. Biz simülasyondan cumhurbaşkanı seçmiyoruz" ifadelerini kullandı. Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu'nın masa ortaklarıyla birlikte yaptığı açıklamaya da değinen Şener, "Bir dakikalık açıklama için mi oradasınız? Meral Akşener şımarık kız çocukları gibi ellerini arkadan bağlamış. 'Ben Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday demiştim' der gibi seyrediyor." şeklinde konuştu.

Muhammed Yıldırım
22:22 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gazeteci Nedim Şener tvnet yayınında, dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamalarını değerlendirdi.

Gazeteci Nedim Şener tvnet yayınında, dün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen basın açıklamalarını değerlendirdi.

Türkiye dün gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleriyle büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğü, cumhurbaşkanlığı yarışında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi açık ara önde götürmesi takip etti. Türkiye kararını 28 Mayıs'ta, seçimin ikinci turunda verecek. Seçmen sonuçları Anadolu Ajansı ve YSK'nın açıklamalarından takip ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın simülasyona bel bağlayarak açıklamalar yapması, siyasetin gündemine düştü.

"Simülasyona göre öyle"

Yavaş, dün akşam CHP Genel Merkezinde İmamoğlu ile birlikte yaptığı açıklamasında, büyük kentlerden gelen sonuçlara göre seçimin birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu lehine biteceğini iddia etmişti. Yavaş konuşmasında,
"Yaptığımız simülasyonlara göre ilk turda kazanıyoruz.
" ifadelerini kullanmıştı.

Muhalefet simülasyonda halüsinasyon yaşıyor

tvnet yayınında konuşan gazeteci Nedim Şener, Yavaş ve İmamoğlu'nun dünkü açıklamalarını değerlendirdi. Algoritmaya yüklenen verilere göre alınan çıktı sonucunda cumhurbaşkanı belirlediklerini söyleyen Şener, Yavaş ve İmamoğlu'nun tutumunu lunapark oyuncaklarına benzetti. Şener, "Lunaparklarda uzay araçları vardır. Siz içeride bağırırsınız, dışarıdan bakan ne olduğunu bilmez sadece bağırmanızı duyar. İçerideki ekran size uzay boşluğunda gittiğinizi hissettirir. Kötü olan orada gördüğün simülasyonu gerçekmiş gibi anlatmak." şeklinde konuştu.



Bahsettiği oyuncağa binip sonrasında insanlara ben uzay yolculuğu yaptım dediğinde 'deli' olarak anılacağını söyleyen Şener, "Mansur Yavaş simülasyona göre Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı çıktığını söylüyor.
Biz simülasyondan cumhurbaşkanı seçmiyoruz ki.
Bu durum siyasetçileri
halüsinasyon noktasına getiriyor. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı ilan etmesi, halüsinasyonun sonucudur
." ifadelerini kullandı.

"Akşener şımarık kız çocuğu gibi ellerini arkadan bağlamış"

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masa ortakları ile birlikte CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına ilişkin konuşan Şener, bütün cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarını suratları asık bir şekilde yan yana dizildiğini söyledi. Şener, "Bir dakikalık açıklama için mi oradasınız? Devleti nasıl yöneteceksin sen?
Meral Akşener şımarık kız çocukları gibi ellerini arkadan bağlamış
. 'Ben Kılıçdaroğlu seçilemeyecek aday demiştim' muzipliğinde ortalığı seyrediyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: Muhalefet bütün antidemokratik refleksleri sergiledi, Bir CHP klasiği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MYK sonrası açıklama yaptı. İmamoğlu ve Yavaş'ın dün akşam yaptığı açıklamalara değinen Çelik "Bir CHP klasiği önümüze getirildi. Dün ekranlara çıktılar, AA verileri, partimizdeki verilerin manipülasyon olduğunu ifade ettiler. Konuşurken '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu' adına konuşuyoruz dediler. Seçim bitmemiş, Cumhurbaşkanının kim olduğunu ilan etmeye çalışıyorlar. Bu yapılan şey milli iradeye yönelik yetki gaspıdır" dedi. Çelik "Kendi verilerini dayatma yaklaşımları tamamen çökmesine rağmen bugün yine hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyorlar. Milletimize karşı yalan beyanda bulunmuşlardır, özür borçları vardır" ifadelerini kullandı.

#Nedim Şener
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#Simülasyon
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
1 saat önce
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