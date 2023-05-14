Numan Kurtulmuş oy kullandı

Oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim de gerçekten çok memnun olduğumuz bir tablo. Hemen hemen her ilçeden aynı haberler geliyor. Sandık başları fevkalade dolu. Vatandaşlarımız günün ilk saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya geldiler ve devam ediyorlar. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır ödenmiş demokrasilerden birisidir. Milletimiz de her zaman sandığa, milli iradeye sahip çıkıyor. Dünyanın en gelişmiş demokrasileri zannettiğimiz ülkelerle kıyaslandığında yüzle 50'ler seviyesinde katılım olduğu zaman büyük başarı gördüklerini biliyoruz. Öyle görünüyor ki bu seçim belki yüzde 90'lar da katılım olacak. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Demokraside bir tane hakem bir tane hakim var. O da milletin kendisidir. Bütün konuşulanları dinler kararı sandıkta verir" dedi.