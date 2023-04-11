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Seçim

Numan Kurtulmuş seçim beyannamesini değerlendirdi: Milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş partisinin 2023 seçim beyannamesini değerlendirdi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde temsili için 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

18:27 . 11/04/2023 Salı
AA
AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi programı.

AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi programı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi milletin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı aldığı tarihten itibaren yoğun bir mesaiyle hazırladıkları AK Parti 2023 Seçim Beyannamesini bugün kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.

Kapsamlı beyanname çalışmasına katkıda bulunanlara teşekkür eden Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm kesimlerine seslenen, hak ve özgürlükler alanında önemli reformlar sunan, yeni anayasa hazırlama irademizi güçlü şekilde yeniden vurgulayan, gençlerimize yeni ufuklar açarak her alanda kendilerini geliştirmelerine kolaylıklar taahhüt eden, kadınlara ve aileye yönelik kapsamlı koruma tedbirleri başta olmak üzere ekonomik destekler sunan bir Seçim Beyannamesi hazırladık. AK Parti olarak her seçim döneminde olduğu gibi aziz milletimizin karşısına yeniliklerle çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde temsili için 14 Mayıs'a kadar durmadan çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."




#Numan Kurtulmuş
#AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
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