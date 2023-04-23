Oy için videolara mecbur kaldı

6’lı Masa ve HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Kürt’ ve ‘Alevi’ videoları CHP içinde de tartışılıyor. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, bazı seçmenlerde mevcut olan Kılıçdaroğlu karşıtlığının aşılamadığını, videoların bu kesimleri kazanmak amacıyla çekildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Alevi olduğu gerekçesiyle kendisine mesafeli duran seçmeni kazanmak için “Alevi” videosunu yayınladığı belirtiliyor. “Kürt” videosunun da yine bazı Kürt seçmenlerde Kılıçdaroğlu ismine karşı oluşan antipatiyi aşmak amacıyla çekildiği ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu ile bir dönem yakın mesai yürüten eski bir kurmayı seçim sürecinde CHP liderinin tıkandığı tespitinde bulundu. Kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun oylarının her şeye rağmen arzu edilen noktanın gerisinde kaldığına dikkati çekerken; “Son yayınlanan iki videoda bu açıdan bakılması doğru olacaktır” diye konuştu.