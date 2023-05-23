Pakistan'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki oy kullanma işlemlerinin sorunsuz geçtiğini ve diplomatik torbalardaki oy pusulalarının İslamabad Büyükelçiliğinde muhafaza edildiğini belirtti.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki oy kullanma işlemlerinin sorunsuz geçtiğini ve diplomatik torbalardaki oy pusulalarının İslamabad Büyükelçiliğinde muhafaza edildiğini belirtti.

Söz konusu işlemin Lahor ve Karaçi’deki Başkonsolosluklarda da aynı şekilde yapıldığını ifade eden Tekin, oy pusulalarının bu şehirlerden de diplomatik kuryelerle hava yolu ile İstanbul’a gönderildiğini söyledi.