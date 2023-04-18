|
Reklam
Reklam
Seçim

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Yedili Masa'ya talimat: AK Parti-MHP'yi yıkmak temel gündeminiz olsun

terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan yine Cumhur İttifakı'nı hedef alan açıklamalarda bulundu. Yedili Masa'nın liderlerine çağrı yapan Kalkan, "AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar" ifadelerini kullandı.

12:14 . 18/04/2023 Salı
Diğer
PKK elebaşı açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

PKK elebaşı açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü PKK açık açık Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyor. Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada yine 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.

Öcalan'a özgürlük söylemi

AK Parti ve MHP'yi yıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Kalkan, Yedili Masa'ya da mesaj vererek,
"Çağrı yapıyorum; AK Parti-MHP'yi yıkmayı temel gündemleri yapsınlar"
dedi.

Duran Kalkan Bebek katili Öcalan için de tecridin kırılmasını ve özgürlüğü istedikleri söylemlerini yineleyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi..

Masa'ya destek mesajı: Güçlenecekler inanıyoruz

Yedili koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önce de şöyle konuşmuştu:
"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü."

HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan yaptığı yeni açıklamada,
"Bayramdan sonra yapacağımız mitinglerimizde sizlere cumhurbaşkanının ismini de söyleyeceğiz. Hangi cumhurbaşkanına oy vereceğinizi açık açık ilan edeceğiz, gerçi sizler biliyorsunuz"
dedi.
  • Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.

Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz
Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi sonrası terör örgütü PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değindi. Kaçamak yanıtlar veren Kılıçdaroğlu, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." dedi. Geçmişte 'Türk askerinin Suriye'de Irak'ta ne işi var?' diyerek sınır ötesi operasyon tezkerelerine 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu, "Bölgede terörden bıktık. Sadece biz değil Orta Doğu halkları da terörden bıktı. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız." diye konuştu.


#PKK
#Duran Kalkan
#Yedili Masa
#seçim
#14 mayıs
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.