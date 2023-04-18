PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Yedili Masa'ya talimat: AK Parti-MHP'yi yıkmak temel gündeminiz olsun

PKK elebaşı açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
14 Mayıs seçimleri öncesi terör örgütü PKK açık açık Kemal Kılıçdaroğlu için oy istiyor. Terör örgütü PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan, PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada yine 14 Mayıs seçimleri öncesi Cumhur İttifakı'nı hedef aldı.
Öcalan'a özgürlük söylemi
Duran Kalkan Bebek katili Öcalan için de tecridin kırılmasını ve özgürlüğü istedikleri söylemlerini yineleyerek açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi..
Masa'ya destek mesajı: Güçlenecekler inanıyoruz
HDP'li Buldan Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
- Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık daha önce yaptıkları açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.