PKK elebaşı Duran Kalkan'dan Yedili Masa'ya talimat: AK Parti-MHP'yi yıkmak temel gündeminiz olsun

"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü."