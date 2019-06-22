PKK’da liderlik kavgası

Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP’deki liderlik kavgası artık gizlenemez oldu. 23 Haziran seçimleri de bu kavgayı ayyuka çıkardı. HDP eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden bir açıklama yaparak, partilileri CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermeye davet etti. Ancak önceki gün çarpıcı bir gelişme yaşandı.

CHP İÇİN MEKTUP GİZLENDİ

İmralı’ya giderek bir görüşme yapan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Öcalan’ın HDP’nin seçimlerde “tarafsız kalmasını” istediğini duyurdu. Özcan, Öcalan’ın bu konudaki görüşlerini bir mektup yazarak 18 Haziran’da İmralı’da avukatlarına verdiğini, ancak avukatların bu mektubu açıklamadığını duyurdu. Terörist başının avukatları da mektubu doğruladı. Basın toplantısı düzenleyen avukatlar, “Öcalan metni önce HDP ile paylaşın sonra açıklayın” dediği için paylaşılmadığını öne sürdü.

HDP: İMAMOĞLU İLE DEVAM

Açıklama HDP’yi karıştırdı. Olağanüstü toplanan parti yönetimi, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla bir açıklama yayınlayarak terörist başı öcalan’ın kararını tanımadığını açıkça ilan etti. HDP’den yapılan 9 maddelik açıklamada Parti ile ve Öcalan’ın karşı karşıya getirilmek istendiği öne sürülerek “HDP’nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir” denildi.

KARAYILAN DA CHP DEDİ

Terör örgütü arasındaki kavgayı ortaya kayan diğer açıklama da Kandil’den geldi. Öcalan’ın açıklamasının ardından açıklama yapan teröristbaşı Murat Karayılan da CHP’ye destek açıkladı. İstanbul seçimimin sonunu kendilerinin belirleyeceğini öne sürerek Binali Yıldırım’a oy vermenin günah olduğunu öne sürdü. Karayılan “HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir. Faşizme karşı demokratik seçeneği esas alacaklardır” dedi.

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