YSK Başkanı Yener, depremlerden etkilenen Hatay'da incelemede bulundu. Yener, "350 bin civarı tahmin ediliyor ama şu an için net bir sayı söylemek yanlış olur. Tekrar tüm ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Hatay'da da gördüğümüz kadarıyla devletimiz, tüm kamu ve sivil kuruluşlarımız depremin yaralarını sarmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar" ifadelerini kullandı.