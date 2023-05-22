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Seçim

Seçim hezimetini kabullenemeyen CHP destekçisi gazeteci Fatih Portakal vatandaşa öfke kustu

14 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve milli irade tecelli etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı. Yaşanan hüsranın ardından muhalefet cephesinde öfke ve sinir had safhaya ulaştı. Son olarak CHP destekçisi Fatih Portakal yaptığı açıklamalarla seçmene hakaret etti. "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor, işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın" sözlerini sarf eden Portakal'a sosyal medyadan tepki yağdı.

12:51 . 22/05/2023 Pazartesi
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Seçim hezimetini kabullenemeyen CHP destekçisi gazeteci Fatih Portakal vatandaşa öfke kustu.

Seçim hezimetini kabullenemeyen CHP destekçisi gazeteci Fatih Portakal vatandaşa öfke kustu.

Türkiye'de milyonlarca seçmen 14 Mayıs'ta sandık başına giderek oyunu kullandı. Çıkan sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlarken Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday, şart olan yüzde 50 artı bir oyu alamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49,5'te kalırken Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy aldı.

Yandaş cephede sinir ve öfke hakim

Seçimin hemen ardından ilk turda kazanacaklarını düşünen muhalefet kanadının bir bölümünü büyük bir üzüntü kaplarken diğer tarafta ise sinir ve öfke vardı. Seçimler önce herkese kalp dağıtan muhalefet cephesinde yenilginin ardından vatandaşı aşağılayıcı cümleler gelmeye başladı.



'Bu insanı aydınlatamazsınız'

CHP destekçisi Fatih Portakal, AK Parti ve Başkan Erdoğan'a oy atan seçmeni hedef alarak, "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek (Erdoğan'a) vereceğim diyor işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın" dedi.

Portakal'ın sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı:
#Fatih Portakal
#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
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