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Seçim

Seçmen bilgi kağıdı olmayanlar dikkat: Nerede oy kullanacağınızı e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Sandık başına gidecek 64 milyon seçmen oylarıyla Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını şekillendirecek adayı ve siyasi kadroları belirleyecek. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebilecek.

07:52 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek.


Seçmen bilgi kağıdı zorunlu değil

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.


Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.


Oyunu kullanacağın yeri öğren

Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebilecek.



Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.



#Seçmen bilgi kağıdı
#e-Devlet uygulaması
#Oy kullanma
#Cumhurbaşkanlığı seçimleri
1 saat önce
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