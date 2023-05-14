Seçmen bilgi kağıdı olmayanlar dikkat: Nerede oy kullanacağınızı e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacakken Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde liderlerin oy kullanacağı yerler de belli oldu.