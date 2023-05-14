Seçmen bilgi kağıdı olmayanlar dikkat: Nerede oy kullanacağınızı e-Devlet'ten öğrenebilirsiniz

Foto/arşiv
Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayacak, saat 17.00'de sona erecek.
Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi ve e-Devlet uygulamasından öğrenebilecek.
Seçimin ikinci tura kalması halinde seçmen bilgi kağıdı yeniden gerekli olmayacak.