Terör örgütü yine Kılıçdaroğlu için seferber oldu: Karayılan ikinci turda da oy istedi

HDP'nin oylarını alabilmek için Türkiye'de birçok kutsalın ve hassasiyetin üzerini çiğneyen Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmasına yetmeyince ilk turun ardından gözünü milliyetçi oylara dikmişti. Ancak HDP'nin oylarını kaybetmemek için ittifakı bozamayan Kılıçdaroğlu, PKK'nın desteğini de almaya devam ediyor. Milliyetçilerin desteğini isterken terör örgütlerinin desteğiyle de yoluna devam eden Kılıçdaroğlu'na teröristbaşı Murat Karayılan'dan bir destek açıklaması daha geldi.

'Eksiklikler üzerinde durulmalı'

Sabah'ın haberine göre; Muhalefetin seçim öncesi ve sonrası imza attığı söylem değişikliğini "Eksikler üzerinde durulmaktadır." şeklinde yorumlayan Karayılan, "Diğer yandan; elbette çalışmalarda eksiklikler yaşanmış olabilir. Yani çalışma tarzında, planlamada, yine adayların tespitinde eksiklik yaşanmış olabilir, yaşanmıştır. İlgili kurum ve örgütler bu konuda toplantılar yaptılar ve yaklaşımlarını ortaya koydular. Doğrusu uygundu; 'halkımızın mesajını aldık; eksiklerimizi tespit ettik; özeleştiri veriyoruz' dediler. Öyle görülüyor ki, herkes konuyu anlamış ve sorumlu yaklaşım içindedir. Yani hem sonuç güçlüdür, hem de eksiklikler de vardır. Anladığımız kadarıyla eksikler üzerinde durulmaktadır. Önemli olan bundan sonra açığa çıkan bu çerçevede daha güçlüce yaklaşmaktır." dedi.

İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı

İkinci tur için terör yandaşlarına çağrı yapan Karayılan "Daha fazla irade ortaya koyulmalı" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için adeta yırtınan Karayılan, "Yani bundan sonra herkes çok daha fazla görevlerine sahip çıkmalı; daha örgütlü olmalı, kimse kimseyi beklememeli; herkes kendini sorumlu görmeli; bu biçimde devrimci-demokratik tutum geliştirilmeli. Halkımız şimdi çok daha fazla iradesini ortaya koymalı ve çok daha fazla duruşuyla faşizme geçit vermemeli, faşizmin sonuç almasının önüne geçmeli. Bu konuda halkımızın bu sonuç temelinde bundan sonra da çok daha güçlü ve başarılı bir biçimde gerekli cevabı vereceğine inanıyorum. Genel olarak bu görünüyor." ifadelerini kullandı.







