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Seçim

Türkiye sandık başına gidiyor: Yemin ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. 

07:17 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Sandık yemini ederek göreve başladılar

Sandık yemini ederek göreve başladılar

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi.


Beykoz'daki Sedat Simavi  Ortaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. 

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."






 



#Cumhurbaşkanlığı seçimleri
#28. Dönem Milletvekili
#Seçim
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