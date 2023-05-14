Türkiye sandık başına gidiyor: Yemin ederek göreve başladılar

Bugün seçimler var ülkemizde. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri. Tarihimizin en kritik seçimlerinden biri. Türkiye’nin kader seçimi. YENİDEN TÜRKİYE EKSENİ’NE DOĞRU… Türkiye, Tanzimat’la yönünü , Meşrûtiyet ve Cumhuriyet’le yörüngesini yitirdi. Son yarım asırdan bu yana da ruhunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya… Madalyonun bir yüzü böyle… Madalyonun diğer yüzünde ise direnen ve dirilen Türkiye resmi var : Toparlanan, ayağa kalkan ve küllerinden doğarak yeniden gelen, eksen oluşturmaya