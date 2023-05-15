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Seçim

Türkiye'deki seçimler dünya basınında: Avantaj Erdoğan'da Kılıçdaroğlu'nun oyu hayal kırıklığı oluşturdu

Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, bugün yayınladıkları haberlerde Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığını belirtirken, İngiliz yayın kuruluşu BBC ve AP haber ajansı avantajın Erdoğan'da olduğunu yazdı.

09:18 . 15/05/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu. Türkiye ile beraber dünyanın da gözü sandıktan gelen verilere çevrildi ancak kesin sonuç henüz belli olmadı.


Türkiye'deki seçimleri dakika dakika takip eden dünya medyası, ikinci tura kalacağı düşünülen seçimler için dikkat çeken ifadeler kullandı.


Bugün dış basında yer alan haberlerde Kılıçdaroğlu'nun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığı ve Sinan Oğan'ın ikinci turda belirleyici bir rol oynayacağı öne sürüldü.


AFP: Kılıçdaroğlu'nun oyu hayal kırıklığı oluşturdu

AFP Haber ajansı Türkiye'nin en önemli seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirttiği haberinde Erdoğan'ın gece yarısı alkışlar içerisinde halkın karşısına çıktığını ve "Önümüzdeki 5 yılda da halkımıza hizmet etmeye devam edeceğimize yürekten inanıyorum." dediğini belirtti.


Kamuoyu yoklamalarından sonra Kılıçdaroğlu'nın aldığı oy oranının hayal kırıklığı yarattığını öne süren AFP, "Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu ittifak başlangıçta oy sayımına itiraz etmiş ve önde olduğunu iddia etmişti. Ancak 74 yaşındaki siyasetçi gazetecilerin karşısına çıktığında biraz umutsuz görünüyordu ve ikinci turun kaçınılmaz göründüğünü kabul etti." ifadelerini kullandı.


AP: Türk halkı bölünmüş hükümet istemeyecektir

Associated Press (AP) haber ajansı St. Lawrence Üniversitesi'nden Amerikalı tarihçi Howard Eissenstat'ın sözlerine yer verdiği haberinde ikinci tur için dikkat çeken ifadeler kullandı.


Eissenstat AP'ye yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın partisinin parlamento seçimi sonuçlarının daha iyi olacağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda avantajlı olmasının muhtemel olduğu vurguladı. Eissenstat'ta göre Türk seçmeni 'bölünmüş bir hükümet' istemeyecek.


TELEGRAPH Gazetesi rekora dikkat çekti, BBC: Avantaj Erdoğan'da

Türkiye'deki sıkı yarışın ikinci turda devam edeceğini belirten İngiliz Telegraph gazetesi "Resmi olmayan raporlar, rekor sayıda seçmenin oylamaya katıldığını ortaya koyarken, gözlemciler katılımın yüzde 90'a yakın olduğunu bildirdi." ifadelerini kullandı.


İngiliz BBC 'Gergin gecenin ardından Erdoğan'ın üstünlüğü var gibi görünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.


'Çok zor geçen birkaç aya rağmen, Türkiye'nin cumhurbaşkanı üstünlüğü elinde tutuyor gibi görünüyor' diyen BBC avantajın Erdoğan'da olduğunu yazdı.


BBC haberinde 'Beklenen ikinci turun ne kadar yakın olacağı belli değil ve seçimde üçüncü aday olan milliyetçi Sinan Oğan'a giden %5'lik oyların ne olacağına dair şimdiden ciddi spekülasyonlar var. Her iki liderin de ona kur yapmaya çalışacağını ve bazı zorlu koşullar koyması kaçınılmaz görünüyor' ifadelerine yer verdi.


WSJ: Seçim sonuçlarının küresel etkisi olur

ABD'li Washington Post gazetesi dün gerçekleştirilen seçimin Türkiye'nin en başarılı siyasetçisi ve yirmi yıldır lideri olan Erdoğan'ın bugüne kadarki en zorlu sınavı olduğunu belirtti, yarışın tüm dünya tarafından yakından takip edildiğini vurguladı.


Wall Street Journal gazetesi, 'Türkiye'de seçimler ikinci tura kalmış gibi görünüyor' ifadesini kullandığı haberinde Türkiye'nin gelecek vadeden bir küresel güç ve NATO üyesi olduğuna dikkat çekti ve seçim sonuçlarının geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları olabileceğini yazdı.


CNBC: Erdoğan kendinden emin görünüyordu

Resmi olmayan sonuçlarına göre siyasi üstünlüğün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu vurgulayan CNBC, Erdoğan'ın performansına dikkat çekerek "Erdoğan destekçilerine hitap ederken kendinden emin ve mücadeleci bir ruh içinde görünüyordu" ifadesini kullandı.


ABD'nin en büyük yayın organı CNN 'Türkiye'deki kıyasıya yarış ikinci tura kalacak gibi görünüyor' başlıklı haberinde Sinan Oğan'ın oylarının ikinci tur için belirleyici bir rol oynayabileceğini iddia etti.


New York Times gazetesi de ön sonuçlara göre seçimin ikinci tura kalmış gibi göründüğünü belirterek, 'Oylamanın sonucu, Türkiye'nin siyasi manzarasını yeniden şekillendirecek' ifadesini kullandı.


Alman medyası: Kılıçdaroğlu seçilirse Batı rahat bir nefes alacak

Alman medyası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın performansına dikkat çekerken Tagesschau kanalı Almanya'da seçime katılımın her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtti.


Welt gazetesi seçimin ikinci tura kalmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğunu belirtti, Almanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Bild ise Sinan Oğan'ın teraziyi değiştirebileceğini öne sürerek "Erdoğan'ı destekleyen MHP'nin eski bir üyesi olan Sinan Oğan, şaşırtıcı bir şekilde iyi bir performans gösterdi. Oğan'ın olası bir ikinci tur seçimde destekçilerine tavsiyede bulunup bulunmayacağı belli değil." ifadesini kullandı.


Öte yandan Alman kanalı ZDF'nin seçimin ikinci tura gittiğini vurguladığı haberinde "Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimleri kazanması halinde Batı rahat bir nefes alacak." ifadesi dikkat çekti.


İsveç medyası: Sinan Oğan'a dikkat çekti

Seçim sonuçlarını merakla bekleyen ülkelerden biri olan İsveç'te bugün en önemli gündem maddesi Türkiye oldu.


Dagens Nyheter gazetesi 'Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde net bir kazanan yok' başlıklı haberinde ikinci turun muhtemel olduğunu belirtti. Gazete ikinci tur seçimlerde Sinan Oğan'ın belirleyici bir rol oynayabileceğini vurguladı.


Aftonbladet gazetesi de Türkiye'nin ikinci tur seçimlere hazırlanacağını belirterek, kritik bir öneme sahip Sinan Oğan'ın henüz kimi destekleyeceğine karar vermediğini vurguladı.


Yunan medyası: Erdoğan hem rakiplerine hem de dünyaya gösterdi

Bu pazar sandığa gitmeye hazırlanan Yunanistan Türkiye'deki seçim sonuçlarını dakika dakika takip etti.


Yunanistan'ın en büyük gazetesi Kathimerini, Kılıçdaroğlunun kamuoyu yoklamalarını karşılayamadığına dikkat çekti.İkinci tur için Sinan Oğan'ı işaret eden gazete, "İlk turda Erdoğan'a oy verenlerin ikinci turda tavır değiştirmesi ya da iki hafta sonra sandığa gitmeme ihtimali oldukça düşük. O halde sorulması gereken soru Erdoğan'ın oy kaybedip kaybedemeyeceği değil, Kılıçdaroğlu'nun oylarını artırıp artıramayacağıdır" ifadesini kullandı.


Protothema da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ön sonuçlara göre avantajlı olduğunu belirterek "Türkiye Cumhurbaşkanı, kariyerinin en kritik seçim mücadelesi için gerekli sermayaye sahip olduğunu rakiplerinin yanı sıra uluslararası topluma da kanıtladı." ifadesini kullandı.



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14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Cumhurbaşkanlığı seçimi
#Dünya basını
#Seçim
#Erdoğan
#Kılıçdaroğlu
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