Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım 'Lider Ülke Türkiye' vizyonuna işaret etti: Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas’taki halk buluşması programında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bahçeli "Birbirlerine düşmüş Türkiye'yi küçük gösteren, moda oldu şunu yapacağım nokta, ne demek nokta. Noktanın ötesini niye söyleyemiyorsun. Noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu kim. Ne yapacak noktadan sonra. Ünlemi var ama noktalı ünlemi yok. Ünlem yukarıdan bir çizgi 7 tane var bir de altta nokta var. 7 nokta içinde Mecliste bir sürü parti var ama nokta sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıkınca ne yapacağını anlat. Anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktanın altına gizlenme. Milletle alay etme. Noktalı siyaset olmaz" diye konuştu.