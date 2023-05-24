Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik oyununa İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi: Bazıları iki yüzlüdür

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2.turu öncesinde liderlerin söylemleri siyasetin önemli tartışma konularından bir tanesi haline geldi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştiriliyor. İlk seçim öncesi HDP ile kol kola gezen Kılıçdaroğlu'nun, sahte milliyetçi tutumuna ise İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun resminin konulduğu bir pankartta birinci tur ve ikinci tur ayrımı yapıldı. Birinci turda Kılıçdaroğlu'nun zafer işareti yapan fotoğrafı konulmuşken, ikinci tur için bozkurt sembolü yapan ve sarkık bıyıklı bir fotoğrafı konuldu. Pankartın üzerinde yazan

'bazıları iki yüzlüdür'