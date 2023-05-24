Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik oyununa İzmir Ülkü Ocakları'ndan tepki geldi: Bazıları iki yüzlüdür

İzmir Ülkü Ocakları, Kılıçdaroğlu'nun Milliyetçilik oyununa cevap verdi
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla Milleti İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu stratejisini milliyetçilere çevirdi. PKK'nın siyasi kolu olan HDP ile ittifakından dolayı Milliyetçileri küstürdüğünü düşünerek, ikinci tur için çarkı ülkücülere çevirdi. Kılıçdaroğlu'nun ilk turdan sonra adeta bozkurta dönüşmesi ülkücü camiadan büyük tepki almasını sebep oldu. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi daha milliyetçi söylemlerde bulunması, Cumhur İttifakı tarafından eleştirilmeye de devam ediyor.