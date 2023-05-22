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Fuat Oktay: Birinci turda PKK ve FETÖ ile dans edip birdenbire milliyetçi oldular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Adularya Yunus Emre Termik Santralinde düzenlenen program öncesinde Beypazarı'nı ziyaret etti. Buradaki bir kahvehanede vatandaşlarla sohbeti esnasında Kılıçdaroğlu'nun mevsimlik milliyetçilik yaptığını belirten Oktay muhalefet kanadını eleştirerek, ''Birinci turda PKK ve FETÖ ile dans edip birdenbire milliyetçi oldular. Üçüncü tur olsa ne olacak bilmiyoruz tabii'' şeklinde konuştu.

14:47 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Oktay, Beypazarı-Nallıhan yolunun bir an önce bitirileceğini, yüksek hızlı tren projesiyle bölgeye önemli bir kazanım sağlanacağını söyledi.

Oktay, Beypazarı-Nallıhan yolunun bir an önce bitirileceğini, yüksek hızlı tren projesiyle bölgeye önemli bir kazanım sağlanacağını söyledi.

Oktay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Adularya Yunus Emre Termik Santralindeki programı öncesinde Beypazarı'nı ziyaret etti.

Bir kıraathanede vatandaşlarla sohbet eden Oktay, burada yaptığı konuşmada Beypazarı'nda 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sonuç alındığına işaret ederek, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda yüzde 70'i yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Yunus Emre Termik Santrali'ndeki istihdam, personel ve üretim sorunlarının çözüldüğünü ve santralin üretime başlayacağını bildiren Oktay, bunun Beypazarı, Nallıhan ve Ayaş bölgesine önemli bir katkı sağlayacağını kaydetti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevsimlik milliyetçilik yaptığını ifade eden Oktay, "Birinci turda PKK ve FETÖ ile dans edip birdenbire milliyetçi oldular. Üçüncü tur olsa ne olacak bilmiyoruz tabii. Ama hamdolsun milletimiz bunu o kadar net görüyor ki samimi olanla samimiyetsizi çok net ayırıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beypazarı dahil Ankara'nın projelerini, sorun ve çözümlerini geçen hafta görüştüklerini anlatan Oktay, Beypazarı-Nallıhan yolunun bir an önce bitirileceğini, yüksek hızlı tren projesiyle bölgeye önemli bir kazanım sağlanacağını söyledi.

Oktay, Kılıçdaroğlu'nun Hatay'ın Defne ilçesinde yüzde 90 civarında oy aldığını aktararak, "Biz hastaneyi oraya yaptık. Kimin nereye oy verdiği bizim için fark etmez. CHP gibi yapmayız. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kazandığında tüm Türkiye kazanır." dedi.

Yurt dışında Türkiye'deki seçimlere yönelik manşet atanlara milletin en güzel cevabı verdiğini dile getiren Oktay, "Türkiye'ye manşet atanlara, o manşetleri tersinden attırdınız siz. Onlar şimdi yeniden Türkiye'ye yaklaşmaya başladılar. Bunu yapan sizlersiniz, Allah razı olsun, yüreğinize sağlık." diye konuştu.



#Fuat Oktay
#ikinci tur
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#milliyetçi
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