MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Noktalı siyaset olmaz

Birbirlerine düşmüş Türkiye'yi küçük gösteren, moda oldu şunu yapacağım nokta, ne demek nokta. Noktanın ötesini niye söyleyemiyorsun. Noktadan sonraki Kemal Kılıçdaroğlu kim. Ne yapacak noktadan sonra. Ünlemi var ama noktalı ünlemi yok. Ünlem yukarıdan bir çizgi 7 tane var bir de altta nokta var. 7 nokta içinde Mecliste bir sürü parti var ama nokta sadece Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıkınca ne yapacağını anlat. Anlatamıyorsan kendini kurtarmak için noktanın altına gizlenme. Milletle alay etme. Noktalı siyaset olmaz. Yönetimde kararlı olmak lazımdır. Kararlı olmak için tecrübeli lidere ihtiyaç vardır. Burada aldığım bilgiye göre son dönem içinde Sivas sayın cumhurbaşkanımıza yüzde 70 oy vermişsiniz. Bu güzel bir işarettir. Mandacılığa hayır diyen Sivas'a yakışırdır. Bunu daha iyi noktaya taşımak lazımdır. Yeni Yüzyıl'da 100 oy diyorum. Bu 70'i 100'e çıkarmak demektir. 28 Mayıs'ta bu zaferi 29'daki fethin eşiği olarak kabul edip yeni çağın eşiği olacak mısınız?