Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu Kavala ve Demirtaş'ın terörden mahkum olmadığını iddia etti: Yalan söylüyorlar millete

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertük'te katıldığı bir programda 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçuyla mahkum edilen 'Kızıl Soros' lakaplı Osman Kavala ve “PKK’yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyoruz.” diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahaddin Demirtaş için özgürlük vaatlerine devam etti.
'Yalan söylüyorlar millete'
Gezi olayları nedeniyle içeride olanların hiçbir günahı olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.