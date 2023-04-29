Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu Kavala ve Demirtaş'ın terörden mahkum olmadığını iddia etti: Yalan söylüyorlar millete

Yedili Koalisyon ortakları, seçim vaatleri arasında yer alan tutuklu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük vaadini her fırsatta yeniliyor. Bu kez destek Gelecek Partisi'nden geldi. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke Tek' programına konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, "Suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrumlar" diyerek Demirtaş ve Kavala'yı örnek gösterdi.