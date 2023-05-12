Yurt dışı oylar artık bu odada

Seçimler için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, 5 kilidi bulunan odada korunuyor.

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi. Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın “Selçuklu”, “Çatalhöyük” ve “Rize-Artvin” uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından TIR’lara konuldu ve tutanaklar tutuldu. Ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu. Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

7/24 NÖBET TUTULUYOR

Burada oylar, kapısında 5 ayrı kilit takılı bir odada sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Kilitlerden birinin anahtarı YSK Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı’nda, diğer kilit anahtarları da AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin yer aldığı 4 siyasi partinin temsilcilerinde bulunuyor. Bu 5 temsilci bir araya gelmeden odanın kapısı açılamıyor.ATO Congresium'da ayrıca hem giriş kapıları hem de içeride, güvenlik görevlileri 7/24 görev yapıyor. Yurt dışından getirilen oylar, 14 Mayıs günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla eş zamanlı açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı nezaretinde yapılacak.

Tek tek sayılarak tutanak tutuldu