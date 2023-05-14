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Seçim

Yurt dışı oylarının sayımına başlandı

Yurt dışında kullanılarak Ankara'ya getirilen 1 milyon 817 bin oyun, sayımına başlandı. Yurt dışı seçim sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

19:42 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Oy sayım işlemleri sürüyor.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alındı. Saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesi ile yurt dışı oylarının da sayımına başlandı. 


Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Uğuz, "Yurt dışında 72 ülke, 5 bin 114 sandıkta kullanılan oylar daha önce de söylediğim gibi 5 kilitli kapıda muhafaza edildi. Oyları oradan aldık, sandık sayım kurulunun masalarına tek tek yerleştirdik. 1430 sandığa böldük her bir sandık kurulu 3-5 torba sayacak. Mesaimiz uzun, sayım da uzayabilir. Yurt içinde 1 saatte sayılacak sandık, bizde 2 saatte sayılabilir. Biz bunları saydıktan sonra veri giriş merkezine gireceğiz. Daha sonra bu girişlerimiz Yüksek Seçim Kurulu'nun ilgili birimine aktarılacak. Sonuçlar oradan öğrenilecek. Şu an burada 10 binin üzerinde insan mevcut" dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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