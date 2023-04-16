Yurt dışında hedef yüksek katılım

Yurtdışında yaşayan seçmenler.
14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işleminin başlamasına sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları da hız kazandı. AK Parti Yurt Dışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak, “Yurt dışındaki insanımızın her seçimde katılım oranlarını katlayarak artırmasını hedefliyoruz” dedi. 2018 seçimlerinde 3 milyon 32 bin yurt dışı seçmenin yaklaşık yarısına denk gelen 1 milyon 499 bin kişi oy kullanmıştı. 2018’de yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sonuçlara göre; AK Parti %51,73, MHP %8,01, CHP %17,75, İYİ Parti %4,05, HDP ise %17,31 oy almıştı.
Bakanlar da katılıyor
AK Parti katılımı artırmak için geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de ikili temaslara önem veriyor. Yüz yüze eğitim, ev ve esnaf ziyaretleri ile online ilgi paylaşımında bulunarak, seçimlerin önemine dikkat çekiliyor. Yurt dışı seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliniyor. Bu toplantılara, milletvekillerinin yanı sıra bakanlar da katılıyor.