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Seçim

Yurt dışında hedef yüksek katılım

Yurt dışındaki 3 milyon 286 bin seçmen 27 Nisan-9 Mayıs arasında oy kullanacak. AK Parti yüz yüze görüşmelerle 14 Mayıs’ın önemine dikkat çekip katılımı artırmaya çalışıyor. Yurt dışında katılımın %50 olduğu 2018 seçimlerinde AK Parti %51,73, CHP %17,75, HDP %17,31 ve MHP %8 oy aldı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yurtdışında yaşayan seçmenler.

Yurtdışında yaşayan seçmenler.

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy verme işleminin başlamasına sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları da hız kazandı. AK Parti Yurt Dışı SKM Başkanı Muhammed Fatih Toprak, “Yurt dışındaki insanımızın her seçimde katılım oranlarını katlayarak artırmasını hedefliyoruz” dedi. 2018 seçimlerinde 3 milyon 32 bin yurt dışı seçmenin yaklaşık yarısına denk gelen 1 milyon 499 bin kişi oy kullanmıştı. 2018’de yurt dışı ve gümrük kapılarındaki sonuçlara göre; AK Parti %51,73, MHP %8,01, CHP %17,75, İYİ Parti %4,05, HDP ise %17,31 oy almıştı.

Bakanlar da katılıyor

AK Parti katılımı artırmak için geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de ikili temaslara önem veriyor. Yüz yüze eğitim, ev ve esnaf ziyaretleri ile online ilgi paylaşımında bulunarak, seçimlerin önemine dikkat çekiliyor. Yurt dışı seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliniyor. Bu toplantılara, milletvekillerinin yanı sıra bakanlar da katılıyor.



AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları
AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Genar ve Areda Survey son seçim anketini paylaştı. Erdoğan ilk turda kazanıyor. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.


#Seçim
#Yurtdışı Seçmenler
#AK Parti
#CHP
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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