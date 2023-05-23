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Seçim

Yurt dışı oylarında rekor: İkinci tur için sandık başına gittiler

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 733 bin 940'a ulaştı. Böylece ilk turda verilen oy sayısı da aşılmış oldu.

22:41 . 23/05/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 733 bini aştı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 22.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 733 bin 940 oldu. Böylece ilk turda verilen oy sayısı da aşılmış oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İLK TURDA 1 MİLYON 691 BİN 531 KİŞİ OY KULLANMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 1 milyon 691 bin 531 kişi oy kullandı.


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#Oy
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#Yurt dışı
#Yüksek Seçim Kurulu
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