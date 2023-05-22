Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye taşınmaya başladı

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta yapıldı. Pusulalar, Varşova Büyükelçiliği'nde muhafaza edildi. Oy torbaları, diplomatik kurye eşliğinde THY'nin İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu. 14 Mayıs'ta Polonya'da kayıtlı 10 bin 457 seçmenden 5 bin 89'u oy kullanmış ve katılım oranı yüzde 48,67 olarak kayıtlara geçmişti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde de 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.