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Yurt dışı oyları ne zaman sayılacak?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurtdışında oy kullanma takvimi belli olduç Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu kapsamında yurt dışı temsilcilikler ile gümrüklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işleminde, sadece yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı olan vatandaşlar oy kullanabiliyor. Peki, yurt dışı oyların sayımı ne zaman yapılacak?

14:07 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Yurt dışı seçim sonuçları

Yurt dışı seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 28 Mayıs'ta yapılacak seçim için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında kullanılan oy sayısının 1 milyon 150 bini geçtiğini açıkladı.

YURT DIŞI OYLARI NE ZAMAN SAYILACAK?

Yurt dışından ağzı mühürlü olarak Türkiye'ye getirilecek oy torbalarının sayım ve dökümü, yurt içerisinde oy verme süresinin bittiği 28 Mayıs saat 17.00'den sonra genel esaslara uygun şekilde, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun denetimi altında, sandık kurullarına açtırılarak yaptırılacak.

YURT DIŞI OY KULLANMA SAATLERİ

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

YURT DIŞINDA OY VERME NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yurt dışı temsilciliklerde bugün başlayan oy verme işlemleri 24 Mayıs'a kadar, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.



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#2. tur seçim
#yurt dışı oy
#yurt dışı seçim sonuçları
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