64 milyon seçmen dün cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin son yaptığı açıklamada, "Yurt içinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. Yurt dışında 1529 açılmayan sandık var. Açılma oranı ise yüzde 84.06'dır. 9.45 itibarıyla Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir" dedi. İşte tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim sonuçlarına ilişkin son gelişmeler...

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88, Sayın Oğan'ın 5,47'nin oy aldığı görülmüştür. Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür.

28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

14.15 MHP'DEN SEÇİM AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM’de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan’ın, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur" ifadelerini kullandı.

13.45 CHP'Lİ ÖZTRAK: SEÇİM KESİN OLARAK 2. TURA KALDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olarak 2. tura kaldığı kesinleşmiştir. Dün akşam sabaha kadar gösterdikleri büyük fedakarlığı 28 Mayıs'ta da göstereceklerinden eminiz. Önümüzdeki 15 gün boyunca hak, hukuk ve adaleti bu ülkeye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kazanan demokrasi, Türkiye olacak." dedi.

13.40 SİNAN OĞAN'DAN AÇIKLAMA: OKUDUĞUMUZ SAHA TIPA TIP GERÇEKLEŞTİ

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, "Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki seçim ikinci tura kalacak. Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz" dedi.

12.19 İSTANBUL'DA SANDIKLARIN YÜZDE 100'Ü AÇILDI





YSK verilerine göre İstanbul'da 11 milyon 367 bin 598 kayıtlı seçmenden 10 milyon 291 bin 299 kişi, 30 bin 849 sandıkta oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 594'ü geçersiz sayıldı.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy dağılımı şöyle:

- Kemal Kılıçdaroğlu 4 milyon 928 bin 404 (yüzde 48,55)

- Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996 (yüzde 46,69)

- Sinan Oğan 457 bin 567 (yüzde 4,51)

- Muharrem İnce 25 bin 738 (yüzde 0,25)

10.00 YSK BAŞKANI SON DURUMU AÇIKLADI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içinde açılmayan sandık sayımız 27'dir. Yurt dışında 1529 açılmayan sandık var. Açılma oranı ise yüzde 84.06'dır. 9.45 itibarıyla Sayın Erdoğan 49,4 oy oranına sahiptir. Sayın Kılıçdaroğlu 44,9 oy oranına sahiptir. Böylece yurt içi sandıkların da yüzde 99,4’lük bir açılma oranı vardır” dedi.

İKİNCİ TUR NASIL YAPILACAK?

Oy pusulalarında sıralamada değişiklik olmayıp, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1'inci, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 2'nci sırada yer alacaktır. Propaganda dönemi başlamış bulunmaktadır.

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasının Türk milletine, demokrasisine, Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olmasını dileriz."



