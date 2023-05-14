Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını bildirdi. YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık seçim sonuçları da paylaşılmaya başlandı. Oy sayımları ise sürüyor.

Veri girişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sisteme girilen oy oranlarını da açıkladı. Yener, yurt içinde yüzde 47,08 oranında oy girişi yapıldığını, yurt dışındaysa 12,60 oy girişi gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belli olacak. Saat 22:45 itibariyle 2023 seçiminde son durum şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 adayların oy oranları

Açılan sandık oranı yüzde 85.8

Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 50,01

Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 44,1

Sinan Oğan Yüzde 5,3

Muharrem İnce : Yüzde 0,50

2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları

Açılan sandık oranı yüzde 77,5

AK Parti: Yüzde 36,02

CHP: Yüzde 24,04

MHP: Yüzde 10,08

İYİ Parti: Yüzde 10

Y. Sol Parti: Yüzde 8,04

Y. Refah: Yüzde 2,08

BBP: Yüzde 1,00

Zafer : Yüzde 1,52

Memleket: Yüzde 0,09

TİP: Yüzde 0,79

Adalet: Yüzde 0,02

Seçim 2023 İttifak seçim sonuçları

Açılan sandık oranı yüzde 77,05

Cumhur İttifakı : Yüzde 50,09

Millet İttifakı : Yüzde 34,03

Emek ve Özgürlük İttifakı : Yüzde 9,04

Ata İttifakı : Yüzde 1,09

AK Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için AK Parti milletvekili sayısı 268

CHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için CHP milletvekili sayısı 169

MHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için MHP milletvekili sayısı 52

İYİ Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için İYİ Parti milletvekili sayısı 46

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da anlık olarak takip edebilirsiniz.