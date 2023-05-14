Özgün

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda bitti mi?

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Yurt genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte oy sayımları da başladı. YSK’nın seçim yasaklarını kaldırmasıyla birlikte 2023 seçim sonuçları anlık veriler de açıklanmaya başlandı. Sandık sonuçlarına göre Erdoğan açık ara önde. Peki 2023 seçimi kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı kim oldu, belli mi? Seçim ikinci tura kalırsa ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman?

22:48 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi son durum

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi son durum

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yayın yasaklarını saat 18.30 itibarıyla kaldırdıklarını bildirdi. YSK’nın seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık seçim sonuçları da paylaşılmaya başlandı. Oy sayımları ise sürüyor.

Veri girişinde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sisteme girilen oy oranlarını da açıkladı. Yener, yurt içinde yüzde 47,08 oranında oy girişi yapıldığını, yurt dışındaysa 12,60 oy girişi gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belli olacak. Saat 23:56 itibariyle 2023 seçiminde son durum şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 adayların oy oranları

Açılan sandık oranı yüzde 92

Recep Tayyip Erdoğan Yüzde 49,8

Kemal Kılıçdaroğlu Yüzde 44,5

Sinan Oğan Yüzde 5,3

Muharrem İnce : Yüzde 0,50

2023 Milletvekili Genel Seçim sonuçları

Açılan sandık oranı yüzde 77,5

  • AK Parti: Yüzde 36,02
  • CHP: Yüzde 24,04
  • MHP: Yüzde 10,08
  • İYİ Parti: Yüzde 10
  • Y. Sol Parti: Yüzde 8,04
  • Y. Refah: Yüzde 2,08
  • BBP: Yüzde 1,00
  • Zafer : Yüzde 1,52
  • Memleket: Yüzde 0,09
  • TİP: Yüzde 0,79
  • Adalet: Yüzde 0,02

Seçim 2023 İttifak seçim sonuçları

  • Açılan sandık oranı yüzde 77,05
  • Cumhur İttifakı : Yüzde 50,09
  • Millet İttifakı : Yüzde 34,03
  • Emek ve Özgürlük İttifakı : Yüzde 9,04
  • Ata İttifakı : Yüzde 1,09

AK Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için AK Parti milletvekili sayısı 268

CHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için CHP milletvekili sayısı 169

MHP kaç milletvekili kazandı?

Şuan için MHP milletvekili sayısı 52

İYİ Parti kaç milletvekili kazandı?

Şuan için İYİ Parti milletvekili sayısı 46

İkinci tur seçimi ne zaman?

YSK seçim takvimine göre 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçiminde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğunun sağlanmaması durumunda seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da anlık olarak takip edebilirsiniz.

#seçim 2023
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#erdoğan oy oranı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON