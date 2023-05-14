Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'nda saklanan oylar, diğer oylarla eş zamanlı açılarak sayılmaya başlandı. Saat 21:58 itibariyle yurt dışı seçim sonuçlarında son durum şu şekildie:

Yurt dışı oylar cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl yansıyor?

Peki yurt dışı oylar nasıl dağıtılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, cumhurbaşkanlığı adaylarının oylarına doğrudan yansıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylarının Türkiye’de aldığı toplam oylara, yurt dışından aldıkları oylar ekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim bölgelerinin önemi yok.

Yurt dışı oylar milletvekili seçimine nasıl yansıyor?

MADDE 10- Yurt dışı seçmenler tarafından kullanılan toplam geçerli oy sayısı, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye genelinde kullanılan toplam geçerli oy sayısına ilave edilerek yurt düzeyinde genel oy miktarı ve her partinin ülke genelinde aldığı geçerli oy miktarı bulunur.

Her seçim çevresinde geçerli toplam oy, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulundan Ankara İl Seçim Kuruluna gelen toplam oyun diğer seçim kurullarından gelen oylara bölünmesiyle elde edilen oranda artırılır. O seçim çevresinde kullanılan toplam oylarla bu şekilde hesaplanan toplam oy arasındaki fark partilere, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen oydaki hisseleri oranında taksim edilir ve elde edilen rakamlar o seçim çevresinde aldıkları geçerli oylara ilave edilir.

Bu suretle 2839 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde belirlenen ilke doğrultusunda, o seçim çevresinde kullanılan geçerli toplam oy miktarı ve partilerin aldıkları toplam geçerli oy miktarı bulunur.

Bir seçim çevresinde seçime girmeyen siyasi partiye yansıması gereken yurt dışı oyları; o partinin başka bir seçim çevresindeki oylarına ilave edilmez; o seçim çevresine yansıtılan oy miktarı olarak gösterilir.

Milletvekili seçimlerinde, yurt dışındaki geçerli oylar, Türkiye’deki seçim bölgelerine bölgedeki seçmen sayısına orantılı biçimde dağıtılıyor.

Yurt dışı oy Türkiye'deki seçimlere etkisini hesaplama

Örneğin, yurt içindeki geçerli oyların yüzde 15’i İstanbul'da kullanılmışsa, yurt dışı oylarının yüzde 15’i İstanbul’a gidiyor. Bu yüzde 15, partilerin yurt dışındaki oy oranlarına göre her partiye dağıtılıyor.

Oyların dağılımında, yurt dışı seçmenlerinin nerede oy kullandığına, veya Türkiye’deki ikametlerinin nerede olduğuna bakılmıyor. Sadece toplam yurt içi oylarının seçim bölgelerindeki oranları göz önünde bulunduruluyor. Peki, hangi ülkede ne zamana kadar oy verme işlemi sürecek? Seçim süreci hangi ülkede nasıl işleyecek?

Yurtdışı seçmen kime oy verdi?

24 Haziran 2018 seçimleri için 7-19 Haziran arasında yurt dışında kayıtlı üç milyon seçmenin sadece 1 buçuk milyonu yurt dışı temsilciliklerine ve gümrüklere giderek oy kullandı. Seçimler için yurt dışındaki katılım oranı yüzde 50’de kalırken, en çok oyu yüzde 51,02 ile AK Parti aldı. İkinci sırada yüzde 17,62 ile CHP, üçüncü sırada da yüzde 17,34’le HDP geldi. MHP yüzde 7,89’la dördüncü sırada yer alırken, MHP’yi yüzde 4,02 oyla İYİ Parti takip etti.

2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları adayların oy dağılımı

24 Haziran seçim sonuçlarına göre toplam oyların yüzde 52,38’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, İsveç, Norveç, Almanya, Fransa, Cezayir ve Avustralya gibi ülkelerde oyların çoğunluğunu alarak ilk sırada yer aldı. Erdoğan yüzde 74’lük oy oranıyla Belçika ve Hollanda en çok oy aldığı ülkeler oldu. Diğer cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Irak’ta yüzde 44,2 ve Japonya’da yüzde 39,6 oy ile ilk sırada yer aldı.

24 Haziran 2018 Almanya seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan % 64,8

Muharrem İnce % 21,9

Selahattin Demirtaş % 10

24 Haziran 2018 Fransa seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan % 63,7

Selahattin Demirtaş % 19,3

Muharrem İnce % 14,8

24 Haziran 2018 İsveç seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan % 44,6

Selahattin Demirtaş % 30,7

Muharrem İnce % 21

24 Haziran 2018 Norveç seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan % 56,2

Muharrem İnce % 24

Selahattin Demirtaş % 15

24 Haziran 2018 Avustralya seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan % 45,3

Muharrem İnce % 41,9

Selahattin Demirtaş % 8,1



