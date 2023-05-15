4 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarında sandıklar yaklaşık %90 oranında açıldı. 2023 Cumhurbaşkanlığının ilk turda bitmesi için adaylardan birinin %50+1 oy oranına sahip olmalı. Açılan sandık sonuçlarına göre Erdoğan %49,9, Kemal Kılıçdaroğlu %44,4, Sinan Oğan 5,3, Muharrem İnce ise 0,5 oranında oy aldı. Seçimin ikinci tura kalıp kalmadığını Türkiye'deki ve yurtdışı oylarının tamamının sayılması gerekmektedir. 14 Mayıs 2023 saat 23.29 itibariyle yurtdışı sandıklarını henüz % 21,8'i açılmış durumda.