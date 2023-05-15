Seçimlerde oy kullanma
4 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarında sandıklar yaklaşık %90 oranında açıldı. 2023 Cumhurbaşkanlığının ilk turda bitmesi için adaylardan birinin %50+1 oy oranına sahip olmalı. Açılan sandık sonuçlarına göre Erdoğan %49,9, Kemal Kılıçdaroğlu %44,4, Sinan Oğan 5,3, Muharrem İnce ise 0,5 oranında oy aldı. Seçimin ikinci tura kalıp kalmadığını Türkiye'deki ve yurtdışı oylarının tamamının sayılması gerekmektedir. 14 Mayıs 2023 saat 23.29 itibariyle yurtdışı sandıklarını henüz % 21,8'i açılmış durumda.
SEÇİMİN İKİNCİ TURU NE ZAMAN?
14 Mayıs günü düzenlenen seçimde çoğunluğun sağlanamaması ardından seçimler 2. tura kalıyor. İkinci tur ise YSK takvimine göre 28 Mayıs Pazar günü düzenlenecek.
SEÇİM İLK TURDA OY KULLANMAYANLAR 2. TURDA KULLANACAK MI?
İlk turda oy kullanmayan seçmenler, ilk tur seçmen kağıtları ya da bilgileri ile ikinci turda oy kullanma hakkına sahip.
14 MAYIS 2023 SEÇİMİ KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
2023 seçimlerinde 44.125.072 kişi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanırken milletvekili seçimlerinde 36.769.475 kişi oy kullandı. Milletvekili seçimlerinde ise 201 bin 807 sandıktan yüzde 70'i aşkını açıldı.
KİMLER OY KULLANAMAZ?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz