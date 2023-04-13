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Seçmen kağıtları ne zaman çıkacak?

Seçmen bilgi kağıdı sorgulama işlemleri 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. 2023 seçimleri yaklaşırken diğer taraftan da seçim hazırlıkları devam ediyor. YSK seçim takvimini paylaşmış ve seçmen listeleri askı tarihi açıklanmıştı. Seçimlere doğru giderken diğer merak edilen bir detay da seçmen bilgi kağıtları oldu. Peki seçmen bilgi kağıtları ne zaman dağıtılacak, nereden alınır?

12:34 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Seçmen kağıtları

Seçmen kağıtları

Milyonlarca vatandaş seçmen bilgi kağıtlarının ne zaman dağıtılacağını öğrenmek istiyor. YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre seçmenlere dağıtılacak kağıtların tarihleri belli oldu. Peki; seçmen bilgi kağıdı ne zaman gelir ve nereden alınır? E-Devlet ile Seçmen bilgi kağıdı sorgulama nasıl yapılır?

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK tarafından paylaşılan seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?

Seçmen kağıdı, il veya ilçe nüfus müdürlüklerinden alınabilir. Seçmen kağıdı, ilgili nüfus müdürlüğüne kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport gibi) ile başvurarak alınabilir. Başvuru sırasında, seçmenin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve seçmenlik durumunu gösteren belgeler istenebilir.

Seçmen kağıdı, seçmenin kayıtlı olduğu il veya ilçe nüfus müdürlüklerindeki seçmen kütüklerinde bulunur. Bu nedenle, seçmenlerin seçmen kağıdını almadan önce kayıtlı oldukları il veya ilçe nüfus müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Ayrıca, e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kağıdı bilgilerine erişilebilir. Eğer seçmen kaydı yapılmışsa, seçmenin T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak seçmen kağıdı bilgilerini kontrol edebilir.



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