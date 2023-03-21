Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Seçmen listeleri ne zamana kadar askıda kalacak?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı. Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Muhtarı Temel Mert, yaptığı açıklamada, seçmen listelerini dün İlçe Seçim Kurulundan teslim aldıklarını belirterek, bugün itibarıyla listeleri vatandaşın incelemesine açtıklarını söyledi. Mert, 30 yıldır muhtarlık yaptığını dile getirerek, "Listeleri 3 Nisan'da seçim kuruluna teslim edeceğiz. Vatandaş gelecek, listelere bakacak. Biz onlara yardımcı olacağız. Listede isimleri yoksa, nüfus müdürlüğüne göndereceğiz. İlçe seçim müdürlüğünün nüfus müdürlüğünde elemanları var. Bu konuda kaydı olmayan arkadaşlara yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Seçmen listelerine e Devlet üzerinden bakılıyor mu?

Esenevler Mahalle Muhtarı Dursun Yılmaz ise üç dönemdir muhtarlık yaptığını anlatarak, "Seçimlerimiz ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Listelerimizi aldık, askıya çıkardık. Arkadaşlar, komşular e-Devlet'ten de bakabiliyor, gelip buradan soranlar da oluyor." dedi.