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Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak, nereye başvuracak?

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru süresi sona erdi. AK Parti ve MHP kurmayları, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yapacak. Muharrem İnce ve Fatih Erbakan da YSK'ya cumhurbaşkanlığı başvurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri de askıya çıktı. Listelerde ismi olmayanlar nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunacak. Peki seçmen listeleri ne zamana kadar askıda kalacak? Seçmen listesinde ismi olmayanlar ne yapacak, nereye başvuracak?

10:11 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
2023 SEÇİMİ: SEÇMEN LİSTESİ SORGULA

2023 SEÇİMİ: SEÇMEN LİSTESİ SORGULA

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Seçmen listeleri ne zamana kadar askıda kalacak?

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı. Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Ümraniye Atatürk Mahallesi Muhtarı Temel Mert, yaptığı açıklamada, seçmen listelerini dün İlçe Seçim Kurulundan teslim aldıklarını belirterek, bugün itibarıyla listeleri vatandaşın incelemesine açtıklarını söyledi. Mert, 30 yıldır muhtarlık yaptığını dile getirerek, "Listeleri 3 Nisan'da seçim kuruluna teslim edeceğiz. Vatandaş gelecek, listelere bakacak. Biz onlara yardımcı olacağız. Listede isimleri yoksa, nüfus müdürlüğüne göndereceğiz. İlçe seçim müdürlüğünün nüfus müdürlüğünde elemanları var. Bu konuda kaydı olmayan arkadaşlara yardımcı olacaklar." diye konuştu.

Seçmen listelerine e Devlet üzerinden bakılıyor mu?

Esenevler Mahalle Muhtarı Dursun Yılmaz ise üç dönemdir muhtarlık yaptığını anlatarak, "Seçimlerimiz ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Listelerimizi aldık, askıya çıkardık. Arkadaşlar, komşular e-Devlet'ten de bakabiliyor, gelip buradan soranlar da oluyor." dedi.

Seçmen listesinden adını ve aile bireylerini kontrol etmek için muhtarlığa gelen Ahmet Özdemir, "Sabah haberlerde seçmen kütüklerinin asıldığını duydum. Muhtarlığa geldim, ismimi arayıp buldum. Ailecek hepsini kontrol ettim. Sıkıntı yok. Vatana, millete hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. İsmini muhtarlıktan kontrol eden Necmi Kayır da "Seçmen kütük kayıtlarına bakmaya geldim. İsmimi buldum, herhangi bir sorun yok. Vatana, milletimize hayırlı olsun inşallah." şeklinde konuştu.

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. YSK'nın 2023 seçim takvimi işliyor. Oy kullanılacak gümrük kapıları belirlendi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçimlere girecek. Millet İttifakı'nın adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu. Seçim takvimi işlerken, anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Son seçim anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,8 ile açık ara ile önde olduğu görülüyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.

#2023 seçimleri
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#e Devlet
#seçmen kağıdı sorgulama
1 saat önce
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