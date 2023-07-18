SED ödemeleri ile ilgili son dakika açıklaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Sosyal ve Ekonomik Destek miktarına memur maaşı zam oranı esas alınarak zam yapıldı. Peki, Temmuz zammıyla SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? İşte Bakan Göktaş'ın yaptığı Temmuz zammı SED ödemeleri açıklaması...

SED YARDIMI ZAMLANDI MI 2023?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını aktardı.

SED ÖDEMESİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı Temmuz aralık döneminde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan SED yardımı yüzde 17,55 oranında zamlandı. Buna göre 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.

Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 4.853 TL'den 5.704 TL'ye çıkarıldı.

SED ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2023 Temmuz ayı SED ödemelerinin tarihine ilişkin açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.







