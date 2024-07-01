Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları açıklandı! Geçtiğimiz hafta SPK onayı ile 26-27-28 Haziran tarihleri arasında talep toplayan şirket toplamda 59 milyon TL nominal bedelli payları 30 TL sabit fiyattan satışa sundu. Seğmen Kardeşler halka arz borsada ne zaman işlem görecek? İşte yanıtı...

Seğmen Kardeşler Gıda (SEGMN) halka arz sonuçları açıklandı!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 26-27-28 Haziran tarihleri arasında talep toplayan Seğmen Kardeşler Gıda halka arz sonuçları açıklandı. İşte halka arz sonuçları;

"Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj San. AŞ'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Gedik Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 24.000.000 TL nominal değerli payların satışı iptal edildi.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.050.000.000 TL olarak gerçekleşti."

Seğmen Kardeşler halka arz kaç lot verdi?

Seğmen Kardeşler halka arzında bireysel yatırımcılara ortalama 36 Lot (1080 TL) dağıtım yapıldı.

Seğmen Kardeşler borsada ne zaman işlem görecek?

Seğmen Kardeşler halka arz sonuçları KAP’a bildirilmediği için borsa işlem tarihi de belli olmadı. Şirketin bu hafta “SEGMN” koduyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor.







