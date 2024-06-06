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Şekip Mosturoğlu kimdir?

Şekip Mosturoğlu, 20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğan Türk avukat ve spor yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı'dır. İşte Şekip Mosturoğlu'nun hayatı, biyografisi.

09:03 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şekip Mosturoğlu kimdir?
Şekip Mosturoğlu kimdir?

20 Nisan 1966'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Eski hakem Cem Papila ile aynı dönemden mezundur.Türkiye Futbol Federasyonunda 1997-2004 yılları arasında Haluk Ulusoy yönetiminde hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı. 2004-2006 yılları arasında Levent Bıçakçı başkanlığında Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanı olarak görev yaptı.

2006 yılında Aziz Yıldırım yönetiminde Fenerbahçe Asbaşkanı oldu. 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu ile birlikte tutuklu yargılandı[2] ve 8 ay hapis yattı. 1 yıl 10 ay hapis cezası aldı ancak Yargıtay 5. Ceza Dairesi, cezayı onamadı. Daha sonra beraat etti. İngilizce bilmektedir.



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43 dakika önce
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