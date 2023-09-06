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İçişleri Bakanı duyurdu! 15 bin lira sel yardımı ödemesi yapılacak

İstanbul'da şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinde lk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilendi. Selden etkilenen vatandaşlara destek geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, 15 bin TL sel yardımı ödemesi ne zaman, nereden yatacak? Sel yardımı ödemesi şartları ve ödeme tarihi ile ilgili detaylar haberimizde.

12:24 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sel yardımı ödemesi

Sel yardımı ödemesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

15 BİN TL SEL YARDIMI ÖDEMESİ YAPILACAK

Bakan Yerlikaya tarafından X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

SEL YARDIMI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

15 bin TL olarak ödenecek sel yardımı ödemesi ile ilgili henüz bir tarih paylaşılmadı. Detaylar açıklandığında haberimize eklenecektir.



#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#Sel yardım ödemesi
#sel ödemesi
#sel yardımı
#afad
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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