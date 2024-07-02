Selçuk Üniversitesi'nde birçok farklı alanda lisans, yüksek lisans ve doktora programları sunulmaktadır. Üniversitenin kampüsü Alaeddin Keykubat Yerleşkesinde bulunmaktadır. Kampüs oldukça geniş bir alana yayılmış olup, içerisinde birçok eğitim binası, laboratuvar, kütüphane, spor salonu ve öğrenci yurdu bulunmaktadır. Üniversitenin en çok tercih edilen programları arasında Tıp, Mühendislik, İktisat ve İdari Bilimler, Eğitim ve Güzel Sanatlar yer almaktadır.