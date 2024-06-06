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Semih Kılıçsoy kimdir?

Semih Kılıçsoy, 15 Ağustos 2005 tarihinde İstanbul'da doğan Türk millî futbolcudur. Forvet pozisyonunda oynayan Kılıçsoy, şu anda Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir. İşte Semih Kılıçsoy'un biyografisi.

08:58 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Semih Kılıçsoy kimdir?
Semih Kılıçsoy kimdir?

Semih Kılıçsoy, (d. 15 Ağustos 2005), forvet pozisyonunda oynayan millî futbolcudur. Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta forma giymektedir. Futbola Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy'de başlayan Kılıçsoy, 2016'da Beşiktaş altyapısına transfer oldu ve 2023'te profesyonel oldu. 2023-24 UEFA Konferans Ligi elemelerinde Tirana'ya attığı gol ile Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında gol atan en genç futbolcusu oldu.

Kılıçsoy, 25 Aralık 2023 ile 13 Ocak 2024 arasındaki dört lig maçında beş gol atarak, Türk futbol tarihinde üst üste dört lig maçında gol atan en genç futbolcu oldu. 2023-24 sezonunda attığı 10 gol ile Beşiktaş tarihinde bir sezonda 10 gole ulaşan en genç ikinci oyuncu oldu.

Semih Kılıçsoy'un futbol kariyeri

Gaziosmanpaşa Venüs

Gop Venüs alt yapısında futbola başlamıştır.

Arnavutköy Yaylaspor

Kılıçsoy, 16 Ekim 2015 Arnavutköy Yaylaspor altyapılarında transfer oldu.

Beşiktaş

19 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'a transfer oldu. 21 Ekim 2021 tarihinde kulüple 2023 yılına kadar sürecek ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Beşiktaş'ın genç ve rezerv takımlarında üretken bir golcüydü. 23 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

A Takım

Sezona Beşiktaş 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile başlayan Semih, U-19 Süper Ligi'nde çıktığı 17 maçta 18 gol kaydetti. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 26 Şubat 2023 tarihinde Antalyaspor ile Süper Lig'de 0-0 berabere kaldıkları maçta çıkarken, oyuna 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine dâhil oldu.



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