|
Özgün

Real Madrid, Sevilla deplasmanında 1-1 berabere kaldı

La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile 1-1 berabere kaldı. Sakatlığını atlatan Arda Güler, Sevilla maçının kadrosunda yer almadı. Sevilla'nın golü 74. dakikada Alaba'nın kendi kalesine attığı golle geldi. Real Madrid beraberliği 78. dakikada Carvajal ile buldu. Sevilla - Real Madrid maç özetini izlemek ve La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:02 . 22/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sevilla-Real Madrid maç özeti izle

Sevilla-Real Madrid maç özeti izle

Sevilla -
maç özetini izlemek ve La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz. LaLiga lideri Real Madrid, 10. haftada Sevilla deplasmanına çıktı. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı. Sevilla, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 74. dakikasında David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Real Madrid bu gole 4 dakika sonra Dani Carvajal ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 25'e çıkaran başkent ekibi, liderliğini sürdürdü. Puanını 9'a yükselten Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.
ligde gelecek hafta Cadiz deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise El Clasico'da Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Sevilla - Real Madrid maç özeti

Sevilla - Real Madrid maç özetini izlemek için
.

Sevilla - Real Madrid maç sonucu

La Liga puan durumu




#Sevilla
#Real Madrid
#La Liga'
1 gün önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Asgari ücret zammında bomba tahmin: İşte 2024 Ocak zammı için konuşulan rakam