Sevilla-Real Madrid maç özeti izle
Sevilla -
maç özetini izlemek ve La Liga güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz. LaLiga lideri Real Madrid, 10. haftada Sevilla deplasmanına çıktı. Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı. Sevilla, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 74. dakikasında David Alaba'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
Real Madrid bu gole 4 dakika sonra Dani Carvajal ile cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Puanını 25'e çıkaran başkent ekibi, liderliğini sürdürdü. Puanını 9'a yükselten Sevilla'nın ligdeki galibiyet hasreti de 3 maça çıktı.
ligde gelecek hafta Cadiz deplasmanına çıkacak. Real Madrid ise El Clasico'da Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Sevilla - Real Madrid maç özeti
Sevilla - Real Madrid maç özeti
Sevilla - Real Madrid maç sonucu
Sevilla - Real Madrid maç sonucu
La Liga puan durumu
La Liga puan durumu
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1 gün önce