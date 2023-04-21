UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United evinde Sevilla’yı konuk etti. Manchester United ilk yarısını 2-0 galip kapattığı maçın ikinci yarısında kendi kalesine 2 gol atarak yarı final için büyük bir avantajı geri çevirmiş oldu. Goller dakika 14’ ve 21’ Marcel Sabitzer, 84’ Tyrell Malacia (k.k), 90’ Harry Maguire’dan (k.k) geldi. Manchester United - Sevilla maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.