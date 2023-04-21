|
Reklam
Reklam
Özgün

Sevilla Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi: 3-0

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Sevilla evinde Manchester United’ı konuk etti. 2-2 biten ilk maçın rövanşında Sevilla rakibini evinde 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Goller dakika 8’ ve 81’ Yusuf en-Nusayri (2), 47’ Loic Bade’den geldi. Manchester United’da 54 dakika forma giyen eski Beşiktaşlı golcü Wout Weghorst gol yollarında etkili olamadı. Sevilla - Manchester United maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

11:22 . 21/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sevilla 3-0 Manchester United Maç Özeti İzle

Sevilla 3-0 Manchester United Maç Özeti İzle

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde 2-2 biten ilk maçın rövanşında Sevilla ve Manchester United karşı karşıya geldi. Maç ev sahibi ekip Sevilla’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED MAÇ ÖZETİ

Sevilla - Manchester United maç özetini izlemek için

HANGİ TAKIMLAR YARI FİNALE YÜKSELDİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunda oynanan rövanş karşılaşmalarının ardından yarı finale yükselen 4 takım belli oldu. Rakiplerini elemeyi başaran Sevilla, Juventus, Bayer Leverkusen ve Roma yarı finale çıkma başarısı gösterdi.


Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Sevilla 2-2'nin rövanşında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ı evinde 3-0 mağlup etti. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8'inci ve 81'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ve 47'nci dakikada Loic Bade kaydetti. Bu sonucun ardından Sevilla, yarı finale yükselen takımların arasında yerini aldı.


Öte yandan milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Hollanda temsilcisi Feynoord, 1-0 biten ilk maçın ardından rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İtalya ekibi Roma'ya normal süresi 2-1 biten karşılaşmada uzatmalarda 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hollanda ekibinde milli oyuncu Orkun Kökçü 120 dakika sahada kaldı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turunun sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de kesinleşti. Bu turda Juventus-Sevilla, Roma-Bayer Leverkusen eşleşmeleri oluştu. UEFA Avrupa Ligi Yarı Final turunda ilk maçlar 11 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 18 Mayıs'ta oynanacak.





#Sevilla
#Manchester United
#UEFA
#Avrupa Ligi
#çeyrek final
#yarı final
#Wout Weghorst
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.