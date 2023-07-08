Memurların maaş zamlarını belirleyecek olan enflasyon oranını TÜİK açıkladı. Buna göre ocak-haziran dönemi enflasyonu yüzde 19.77 oldu. 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı olacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Böylece görevdeki memurların temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 17.55 oldu.

Memura ne kadar seyyanen zam verilecek?

Meclis’e sunulan kanun teklifi ile de kamu çalışanlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılacak. Meclis’e gönderilen kanun teklifinde seyyanen zam yapılmasını öngören madde “6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1.7.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ek olarak (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması öngörülmektedir” şeklinde yer aldı.

Emekliye seyyanen zam var mı?

Meclis’e gönderilen yasa teklifine göre sadece görevdeki memurlara seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zam memur emeklilerini kapsamayacak. Bugünkü haliyle memur emeklileri temmuz ayında maaşlarını; toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam, üzerine de enflasyon farkı ile birlikte yüzde 17.55 zamlı alacaklar. Emeklilere refah payı altında ilave bir zam yapılmış olundu. Emeklinin 2023 Temmuz zam oranı yüzde 25 oldu.

SSK, Bağkur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar oldu?

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zammın teklifte yer almadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Şu anda bu teklifimiz içerisinde yok. Oradaki zam teklifleriyle beraber oranlar, dağılım yapılacaktır miktar açısından. Çünkü en alt seviyede 5 bin 500 TL olan emekli maaşı, seçim öncesinde 7 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkının yansıtılmasıyla beraber, şu andaki teklifimizde yer almıyor. Onu ilerleyen zamanda değerlendireceğiz" demişti.

Erdoğan’dan emekliye ilave zam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında emekli zammına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Erdoğan, “Yapılacak iyileştirme konusundaki bakanlarıma talimatı verdim.” dedi. Erdoğan’ı emekliye ilave zam müjdesini şu şekilde duyurdu: “Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz. Ne söz vermişsek hepisini tek tek yerine getirdik, getiriyoruz. EYT meselsini çözüme kavuşturduk. 2 milyon 250 bin vatandaşımızın taleplerini karşılamış olduk. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Çalışmalarına başladılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.”

En düşük memur emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 375 liraya yükselecek.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar?

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu. Emeklilerin zam oranı yüzde 25 oldu. Böylelikle en düşük emekli maşı 9 bin 375 TL'ye yükselmişti.

Yüzde 25 zam 7500 TL alanlara verilmeyecek mi?

Kök maaşı 6.000 TL olan kişi ne kadar maaş alacak? Bu soruya örnek üzerinden cevap verilirse, örneğin 'Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş ne kadar maaş alacak' sorusuna yanıt verecek olursak; Emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak.

Kök maaşı 10.000 TL olan biri ne kadar maaş alacak?

Kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli maaşı hesaplamasını yaparsak; Emekli maaşı yüzde 25 zam ile 12.500 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 13.000 TL olacak. Burada daha önce de belirtiğimiz gibi 'Emekli Aylığı Detay' ekranındaki kök maaş dikkate alınacak.

SSK emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Öte yandan maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

Memur emeklisi zamlı maaşları ne zaman yatacak?

Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Bu da genelde ayın sonuna doğru oluyor.

Hangi memur ne kadar zam alacak?

Üniversite mezunu (4/1) şube müdürünün 20 bin 724 lira olan maaşı 32 bin 451 liraya, üniversite mezunu memurun (9/1) 12 bin 632 lira olan maaşı 22 bin 938 liraya çıktı. Uzman öğretmenin (1/4) 18 bin 246 lira olan maaşı 29 bin 538 liraya yükseldi. İşte kalem kalem zamlı memur maaşları tablosu.

ŞUBE MÜDÜRÜ - (Üniversite Mezunu] (derece 1/4)Önceki maaş 20.724

Zamlı maaş 32.451

MEMUR - (Üniversite Mezunu) (derece 9/1)

Önceli maaş 12.632

Zamlı maaş 22.938

UZMAN ÖĞRETMEN (derece 1/4)

Önceki maaş 18.246

Zamlı maaş 29.538

ÖĞRETMEN (derece 1/4)

Önceki maaş 15.793

Zamlı maaş 26.654

BAŞKOMİSER (derece 3/1)

Önceki maaş 20.873

Zamlı maaş 32.626

POLİS MEMURU (derece 8/1)

Önceli maaş 18.235

Zamlı maaş 29.525

UZMAN DOKTOR (derece 1/4)

Önceki maaş 39.872

Zamlı maaş 54.959

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) (derece 5/1)

Önceki maaş 15.611

Zamlı maaş 26.440

MÜHENDİS (derece 1/4)

Önceki maaş 21.295

Zamlı maaş 33.122

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) (derece 11/1)

Önceki maaş 13.142

Zamlı maaş 23.538

PROFESÖR (derece 1/4)Önceki maaş 34.057

Zamlı maaş 48.124

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (derece 7/1)

Önceki maaş 20.139

Zamlı maaş 31.763

VAİZ (derece 1/4)

Önceki maaş 16.615

Zamlı maaş 27.620

AVUKAT (derece 1/4)

Önceki maaş 19.968

Zamlı maaş 31.562

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