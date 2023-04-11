AK Parti seçim beyannamesi 2023'e göre asgari ücrete ve memur maaşlarına zam geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 2023 seçim beyannamesini açıkladı. Seçim startını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesi tam metnini açıklarken asgari ücret zammı ve memur maaş zamlarını unutmadı. Beyannamede 6 bölüm 31 başlıkta vaatler sıralandı. Temmuz ayında asgari ücrete artış yapılacağı maddesi dikkat çekti. İşte AK Parti'nin seçim beyannamesinden öne çıkan başlıklar.

Asgari ücrete temmuzda zam yapılacak mı?

Beyannamede çalışanların ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceği, asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler için enflasyonun üzerinde artışlarla refah payı almalarının sağlanacağı belirtildi.

Beyannamede, şunlar kaydedildi:

"Alın teri kurumadan hakkın verilmesi prensibiyle, tüm çalışanlarımıza kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştıracağız. Rehberliği ve gönüllü uyumu ön planda tutacak, risk odaklı denetim kapasitemizi daha da etkinleştireceğiz. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamını en üst düzeye çıkaracağız."

Güncel asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.







