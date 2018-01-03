SGK 4A hizmet dökümü nasıl alınır? SSK hizmet dökümü alma!

SGK 4A hizmet dökümü nasıl alınır? sorusunun yanıtı haberimizde.

Yozgat’ta kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, çeşitli belgelere almak için geldikleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünde yoğunluğa neden oldu. Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, dünden itibaren evraklarını tamamlayıp başvurularını yapmaya başladı. Başvuru için istenen hizmet dökümü ile emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belge almak isteyen işçiler akın edince kurumda yoğunluk yaşandı.

SGK Yozgat İl Müdürlüğü açıklama yaparak, istenilen belgelerin e-Devlet üzerinden de alınabileceğini bildirdi. SGK'den belge alan taşeron işçilerinden İbrahim Karadavut, Yozgat Şehir Hastanesinde çalıştığını, kadro için gerekli evraklarını tamamladığını söyledi. Mustafa Muş da kadroya geçecek olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ ALMA

SSK HİZMET DÖKÜMÜ ÇIKARMA

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü; turkiye.gov.tr internet sitesinden e-Devlet uygulamasına giriş yapılarak alınabilir. Kullanıcılar giriş için; e-Devlet şifresi, e-İmza, mobil imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçeneklerini kullanabilirler. Giriş seçeneklerinden en fazla tercih edilen, e-Devlet şifresidir. e-Devlet şifresi, herhangi bir PTT şubesinden alınabilir. e-Devlet girişi yapıldıktan sonra, e-Hizmetler bağlantısı açılır. Sosyal Güvelik Kurumu menüsünden 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü seçenekleri ile sorgulama gerçekleştirilebilir. Ana sayfada bulunan arama kutucuğuna hizmet adı yazılarak da daha hızlı işlem yapılabilir. Sorgulama yapıldıktan sonra, yazıcıdan hizmet dökümünün çıktısı alınabilir. e-Devlet üzerinden en fazla işlem yapılan kurumlar listesinde ilk sırada Sosyal Güvenlik Kurumu bulunur. Uygulamadan adres ve banka değişikliği de yapılabilir. Emekli aylığı ve borç durum bilgisi sorgulanabilir. Bunlar dışında; muayene katılım payı, ilaç kullanım süresi, optik cam ve çerçeve gibi bilgiler de görülebilir.

E-Devlet işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimiz site adresi E-Devlet'in resmi internet adresidir. Bütün E-Devlet işlemlerimizi bu siteden yapacağız. Web sayfasına girdiğimizde sağ üstte bulunan sisteme giriş butonuna tıklayacağız. Açılan sayfaya T.C. kimlik numaramız ile E-devlet şifremizi girerek sisteme girişimizi yapabiliriz. Eğer E-devlet şifreniz yoksa ilk başta şifre almanız gerekir.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Eğer E-devlet şifreniz yoksa yapmanız gereken ilk iş üzerinde T.C kimlik numaranızın bulunduğu kimliğiniz ile herhangi bir PTT şubesine 2 TL karşılığında E-devlet şifrenizi alabilirsiniz. Şifrenizi aldıktan hemen sonra E-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz.Bu uygulama sizin yerinize başka birisinin şifre alıp adınıza E-devlet işlemlerini yapmaması için çok önemlidir. Bu yüzden sadece kimlik ibrazı ve şahsen başvuru yapılarak alınabilir.