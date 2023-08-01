SGK'dan alınan bilgiye göre son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi uzatıldı.

SGK BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre borç yapılandırma süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Buna göre son ödeme 31 Temmuz Pazartesi, yani bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yapıldı. Sigorta primi ve Yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi. Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.

SGK BORCU PEŞİN YA DA TAKSİT OLARAK ÖDENİYOR MU?

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.







