|
Özgün

SGK borç yapılandırma ödemeleri için son ödeme tarihi uzatıldı

SGK borç yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Vergi borcu ödemelerinde son tarih değişti! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ödeme tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Peki, SGK borç yapılandırma ödemesi için son gün, son tarih ne zaman? İşte detaylar...

09:58 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
SGK borç ödemesi

SGK borç ödemesi

SGK'dan alınan bilgiye göre son ödeme tarihi bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi uzatıldı.

SGK BORÇ YAPILANDIRMA SÜRESİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre borç yapılandırma süresi uzatıldı. Yapılan açıklamada, “Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” ifadelerine yer verildi. Buna göre son ödeme 31 Temmuz Pazartesi, yani bugün olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar ödenebilecek.

Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinden yapıldı. Sigorta primi ve Yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı tahsilat sisteminde yoğunluk meydana geldiği belirtildi. Sigortalı ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması için son ödeme tarihi 3 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak.

SGK BORCU PEŞİN YA DA TAKSİT OLARAK ÖDENİYOR MU?

Vergi borcunu ödemek için vergi dairesine gitmek zorunluğu bulunmuyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mobil uygulamasından veya internet sitesinden de yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil uygulamalarından da gerçekleştirilebiliyor. Yapılandıran borçlar, tercihe göre peşin veya 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.



#sgk
#borç yapılandırma
#vergi borcu yapılandırma
#vergi borcu ödemeleri
#sgk borç ödeme
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün kimin maçı var? 1 Ağustos 2023 Salı maç programı