​SGK evrak takibi nasıl yapılır? SGK'ya gönderilen evrakların durumu nasıl öğrenilir?

SGK evrak takibi uygulaması SSK'ya gönderilen evrakların durumunu online olarak incelemeye alınıp almadığını takip edebileceğiniz bir sistem. Evrak takibi uygulaması altında üç çeşit SSK evrak takibi mevcuttur. Bu evraklardan ilki; standart ya da genel diye tabir ettiğimiz evrak takibi, ikincisi ise emeklilik işlemleriniz için gerçekleştirebileceğiniz evrak takibi ve 2022 evrak takibi olarak ayrılır.

SSK evrak takibi nasıl yapılır?

2022 evrak takibi ile SSK emeklilik, malulen emeklilik ve özürlü maaşı emekliliği gibi işlemlerin evraklarını takip edebilirsiniz. 2022 evrak takibine girebilmek için size ait olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaranızı girmeniz yeterli olacaktır. T.C. numaranızı girdikten sonra da sorgula butonuna basınız

SGK üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılır?

Emeklilik işlemlerinizi, emeklilik başvurunuzu sorgulamak ve takip etmek için;

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-SGK sitesine giriniz.

-Giriş yapabilmeniz için T.C vatandaşlık numarasına ve başvuru esnasında cep telefon numaranızı verdiyseniz cep telefon numaranızı girmeniz gerekmektedir.

-Bunları doldurduğunuz takdirde emeklilik işlemlerine ulaşabilirsiniz.