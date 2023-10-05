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SGK KPSS puanı ile 1392 sözleşmeli personel alımı yapıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1392 sözleşmeli personel alacağını açıkladı. Alımlar, 5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tercih kılavuzunu yayımladı. Peki SGK alımı hangi pozisyonlarda olacak?

13:54 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı yapacak!

KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1392 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında SGK'da yer almakta. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz." Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

SGK personel alımı başvurusu ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

SGK personel alımı başvuru şartları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaçduyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alınacak.

Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adaylardan istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinde (sgk.gov.tr) ilan edilecek.

SGK personel alımı kadro-branş dağılımı

Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıdaki branşlarda personel alımı gerçekleştirecek.

  • 1231 büro personeli,
  • 130 destek personeli,
  • 27 koruma güvenlik görevlisi,
  • 4 teknisyen.

SGK personel alımları hangi illerde yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumunun personel alımı yaptığı bazı iller listesi

Ankara

Adana

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Balıkesir

Bilecik

Bitlis

Bolu

Çanakkale

Çankırı

Denizli

Çorum

Edirne

Diyarbakır

Erzurum

Erzincan

Giresun

Gaziantep

Hatay

Hakkari

Mersin

Kayseri

Konya

Kocaeli

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KPSS 2023/6 TERCİH KILAVUZU



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#SGK alımı
#sgk personel alımları
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