Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz." Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaçduyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alınacak.