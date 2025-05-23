SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU: SGK personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları açıklandı mı?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teknolojik altyapısını güçlendirmek ve dijital hizmetlerini geliştirmek amacıyla yeni personel alımına hazırlanıyor. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 sözleşmeli bilişim personelinin istihdam edileceği duyuruldu. Kamu kurumlarında bilişim alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan bu alım süreci, belirlenen başvuru tarihleri ve şartlar doğrultusunda gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını yalnızca elektronik ortamdan yapabilecek.

SGK SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için

başvuru yapabilir.

SGK personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nedir 2025 SGK Sözleşmeli Bilişim Personeli başvurusu nasıl yapılır

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

SGK sözleşmeli bilişim personeli başvuruları 23 Mayıs 2025-9 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?