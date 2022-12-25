2023 sigorta primleri ve ödenek tutarları belli oldu! İşte yeni SGK rakamları

2023 yılı SGK taban ve tavan fiyatları, asgari ücret zammıyla birlikte çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücrette net ve brüt ücretin yeni yılda değişecek olmasıyla birlikte, prime esas kazançların tutarı merak edildi. Peki sigorta primi ne kadar? 2023 sigorta ücreti ne kadar?

2023 SGK taban ve tavan primleri ne kadar oldu?

Asgari ücretin değişmesiyle çalışanlar için ödenen prime esas kazançların taban ve tavan tutarı da değişecek. Buna göre; Prime esas kazançta taban 10 bin 8 lira olurken, üst sınır 75 bin 60 lira oldu.

SGK primi işveren aylık maliyeni ne kadar oldu?

Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendi. Yeni rakamın işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.

Buna göre; Brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

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2023 isteğe bağlı sigorta primi ne kadar oldu?

2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3218,4 lira, en yükseği de 24 bin 144 liraya çıktı.

İsteğe bağlı sigorta kimleri kapsar?

Türkiye'de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan,

Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,

Kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye’de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar,

18 yaşını dolduranlar.

Kanunun yürürlük tarihinden önce mülga kanunlara göre isteğe bağlı sigortaya devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Kanun kapsamında isteğe bağlı sigortalılıkları devam ettirilecektir.

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