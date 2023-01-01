SGK ve Bağkur prim borçlarına yapılandırma olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiden prime, idari para cezalarından öğrenim kredilerine kadar içeriği oldukça zengin olan bir yapılandırma paketi hazırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Açıklanacak olan paket içeriğinde, gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük, emlak, çevre, temizlik vergileriyle ceza ve gecikme faizleri yer alacak. Prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları, kamu kira alacakları da açıklanacak olan paketin kapsamında ye alıyor.

Borç yapılandırma

EYT borçlanmasına yapılandırma var mı?

Doğum ve askerlik borçlanması ile emekli olabilecek EYT'liler de kredi imkanından yararlanabilecekler. Bu durumda SGK'dan borçlanma yaptığında ya da kuruma borcunu ödediğinde emekli olabilir yazısı alanlar bunu kamu bankalarına götürüp emeklilik yolunu açabilmişti. Bu sistem yeni yapılandırma düzenlemesiyle birlikte gelirse askerlik ve doğum borçlanması yapmak için maddi imkanı olmayan EYT'liler de bundan yararlanabilecek.

EYT SGK Bağkur borcu yapılandırma

Bu yazıyla kamu bankasına yapılan başvuru sonrası banka borcu SGK'ya aktardıktan sonra emekli maaşı bağlanıyor ve kredi taksitleri emekli maaşından taksitler halinde kesiliyor. Sabah’ta yer alan habere göre, yapılandırma kapsamında Bağ-Kur prim borcu olanlar isterlerse bunu sildirebilir ve günlerini dondurabilirler. Bu anlamda Bağ-Kur prim borcu olan ancak SSK'dan primleri emeklilik için yeterli olanlar açısından da bir avantaj doğacak. EYT için 9 bin gün Bağ-Kur'u tamamlamak zorunda olanlar eğer SSK primleri yeterli ise günlerini dondurup borçlarını sildirdikten sonra emeklilik hakkına SSK kapsamında kavuşabilecekler.

Bağkur borç yapılandırma

Bağ-Kur geçmiş borçlarına yapılandırma var mı?

Yine geçmiş yapılandırmalarda yapılan bir uygulamaya göre de Bağ-Kur borçları için geçmiş günlerini ihya (Canlandırma) etmek isteyenler için ihya edecekleri dönemdeki asgari ücret uygulanmıştı. Şimdi de aynı uygulama olursa geçmiş Bağ-Kur günlerini satın alacak olan EYT'liler o günkü asgari ücretten ödeme yapabilecek.



