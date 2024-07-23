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Sıcak havalarda gastroenterit salgınına dikkat! İşte gastroenteritin belirtileri

Gastroenterit salgınlarının özellikle sıcak havaların artmasıyla yaygınlaştığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Yılmaz, “Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır. Genellikle ishal, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Gastroenterit salgınları özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için daha tehlikeli olabilir” dedi.

16:20 - 23/07/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Gastroenterit
Gastroenterit

VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Yılmaz, yaz aylarında görülen gastroenterit salgınları hakkında bilgilendirmede bulundu.

“İshal ve karın ağrısı görülebilir”

astroenterit salgınlarının özellikle sıcak havaların artmasıyla birlikte yaygınlaştığını söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, “Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır ve genellikle ishal, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir” diye konuştu.

Salgınların nedenleri

Uzm. Dr. Yılmaz, yaz aylarında artış gösteren gastroenterit salgınlarının nedenleriyle ilgili,
"Sıcak hava ve bakteri üremesi:
Sıcak hava, bakteri ve virüslerin daha hızlı üremesine ve yayılmasına neden olur. Özellikle Salmonella, E. coli ve norovirüs gibi patojenler sıcak ve nemli ortamlarda hızla çoğalır.
Yiyecek ve su kaynaklı bulaşma:
Yazın piknik, açık hava etkinlikleri ve tatiller sırasında yiyeceklerin düzgün bir şekilde saklanmaması veya yeterince pişirilmemesi, kontaminasyon riskini artırır. Ayrıca, kirli su kaynaklarından da bulaşma olabilir.
Kişisel hijyen eksikliği
: Yazın artan aktiviteler ve kalabalık ortamlar, el hijyenine yeterince dikkat edilmemesine ve mikroorganizmaların yayılmasına yol açabilir.
Su ve havuzlar:
Temiz olmayan havuzlar ve deniz suyu, özellikle çocuklar arasında salgınların yayılmasına neden olabilir. Bu ortamlarda yüzme veya oyun oynama sırasında mikroorganizmalar kolayca bulaşabilir" şeklinde konuştu.

Gastroenterit salgınından korunma yolları

Uzm. Dr. Yılmaz şunları söyledi:

"Gastroenterit salgınları özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için daha tehlikeli olabilir. Bu nedenle, yaz aylarında bu grupların ekstra dikkatli olması önemlidir.
Yiyeceklerin uygun saklanması ve pişirilmesi:
Yiyeceklerin doğru sıcaklıkta saklanması ve iyi pişirilmesi, bakteriyel üremeyi engeller.
El hijyeni:
Ellerin sık sık sabun ve su ile yıkanması, enfeksiyon riskini azaltır.
Güvenilir su kaynakları:
Temiz ve güvenilir su kaynaklarından içme suyu temin edilmelidir.
Kalabalık ortamlardan kaçınma:
Kalabalık ve hijyenik olmayan ortamlardan uzak durmak, bulaşma riskini azaltır."


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