VM Medical Park Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özden Yılmaz, yaz aylarında görülen gastroenterit salgınları hakkında bilgilendirmede bulundu.
“İshal ve karın ağrısı görülebilir”
astroenterit salgınlarının özellikle sıcak havaların artmasıyla birlikte yaygınlaştığını söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, “Gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihaplanmasıyla karakterize edilen bir hastalıktır ve genellikle ishal, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir” diye konuştu.
Salgınların nedenleri
Gastroenterit salgınından korunma yolları
Uzm. Dr. Yılmaz şunları söyledi: