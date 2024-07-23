Meme kanseri , meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Diğer kanserlerde olduğu gibi meme kanseri de göğsü çevreleyen dokuyu istila edip yayılabilir ve metastaz oluşturabilir. Erken teşhiste tedavi edilebilen bir kanser olan meme kanseri, mamografi yöntemiyle teşhis edilir ve daha sonra tedavi sürecine geçilir. Meme kanserinin belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?